Bergbahnen Nauders und Schöneben werden zu Grenzgängern

In Zukunft sollen die Skigebiete in Nauders und Schöneben zusammenwachsen. Die technische Seite wird derzeit untersucht.

Nauders, Schöneben – Auch für Skifahrer sollen die Grenzen am Reschen fallen. Dort plant man derzeit den nächsten großen Skigebietszusammenschluss – die beiden Regionen Nauders und Schön­eben möchten ihre Liftinfrastruktur miteinander verbinden. Sprich, um den Skitag in Nordtirol beginnen und in Südtirol ausklingen zu lassen, soll man künftig weder Pkw noch Bus benötigen.