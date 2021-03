Schönborn über Erklärung zu Homosexuellen „nicht glücklich“

In der Öffentlichkeit wahrgenommen worden sei nur ein „Nein“, befand der katholische Kardinal. Und zwar ein „Nein zum Segen; und das ist etwas, was viele Menschen zuinnerst verletzt“. Dass hinter dem Anliegen der Erklärung auch ein positives Anliegen im Blick auf die sakramentale Ehe gefunden werden kann, sei hingegen völlig untergegangen.

Die Frage, ob man gleichgeschlechtliche Paare segnen kann, gehört für Schönborn in die gleiche Kategorie wie die Frage, ob dies bei Wiederverheirateten oder Partnerschaften ohne Trauschein möglich ist. Und hier sei seine Antwort relativ einfach, so der Kardinal: „Wenn die Bitte um den Segen keine Show ist, also nicht nur eine Art Krönung von einem äußerlichen Ritual, wenn die Bitte um den Segen ehrlich ist, es wirklich die Bitte um den Segen Gottes für einen Lebensweg ist, den zwei Menschen, in welcher Situation auch immer, zu gehen versuchen, dann wird man ihnen diesen Segen nicht verweigern.“