Kontrollore gegen illegale Skilehrer und Bergsportführer in Tirol

In Tirol dürfen nur qualifizierte und bei der Bezirkshauptmannschaft oder beim Skilehrerverband registrierte Personen als Skilehrer oder Bergsportführer tätig sein. Den illegalen Guides drohen Verwaltungsstrafen bis zu 3000 Euro.

Innsbruck – Die vermeintlichen Skilehrerausbildungen, die im heurigen Winter u. a. zahlreiche Briten nach Tirol gelockt haben, haben nicht nur wegen der Britenvariante des Coronavirus für Aufregung gesorgt. Christian Abenthung, Geschäftsführer des Tiroler Skilehrerverbandes, hatte im Jänner in der Tiroler Tageszeitung angekündigt, gegen den „Wildwuchs an solchen Unternehmen, die illegal in Tirol arbeiten“, rechtlich vorzugehen.