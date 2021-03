Hunde als Problem: Leinenpflicht in Kitzbühel soll ausgedehnt werden

Eine Ausweitung der Leinenpflicht ist in Kitzbühel in Diskussion, da es immer häufiger Probleme gibt.

Kitzbühel – Mit dem Frühling kommen alle Jahre wieder auch unangenehme Dinge zum Vorschein. So zum Beispiel die Hinterlassenschaften von Hunden in den Wiesen entlang der beliebten Spazierrouten. Ein Problem, welches die Bauern nicht nur in Kitzbühel schon länger beschäftigt. Das Problem wird aber größer und deshalb fordern die Bauern nun eine Ausweitung der Leinenpflicht in Kitzbühel.