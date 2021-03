Gefahr aus dem Netz: Prävention für Jugendliche immens wichtig

Innsbruck – Ein Experiment des TV-Senders RTL 2 zeigte zuletzt, mit welchen Übergriffen Kinder im Netz konfrontiert sind. Junge Mimen (alle 20) schlüpften in die Rollen von Kindern. In Jugendzimmer-Kulissen loggten sie sich in gängige Plattformen ein. Binnen drei Tagen hagelte es 500 übergriffige und sexualisierte Chat-Anfragen.