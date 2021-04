TT-Analyse zu Doskozil: Solidarität auf die burgenländische Art

So klar und unmissverständlich hat man SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner selten erlebt. Im „ZiB 2“-Interview am Freitagabend machte die Epidemiologin klar, was sie von der Corona-„Strategie“ des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil hält: nichts. Der pannonische Solo-Weg aus dem Lockdown ist ein brandgefährlicher. Denn er fällt mit der heiklen Phase einer leichten Entspannung des Infektionsgeschehens zusammen, ist übermütig und kommt vermutlich zu früh.