Erneut Geschoße aus Nordkorea abgefeuert

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Flugkörper seien am Donnerstagfrüh (Ortszeit) im Osten des Landes abgeschossen worden, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Die Raketen seien im Abstand von knapp 20 Minuten von Hamju an der Ostküste gestartet und 450 Kilometer weit geflogen. Zuvor hatte die oberste Kommandostelle von zunächst nicht identifizierten Geschossen gesprochen.