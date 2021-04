TT-Analyse: Der Floyd-Prozess und Bidens Hochseilakt

Es ist noch kein Jahr her, da hat der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Polizeikontrolle wochenlange Proteste gegen Rassismus und Polizeibrutalität ausgelöst. Während der mutmaßlich für Floyds Tod verantwortliche Ex-Polizist gerade in Minneapolis vor Gericht steht, stirbt nur wenige Kilometer entfernt ein weiterer Afroamerikaner bei einer Polizeikontrolle. Allein heuer haben Polizisten in den USA bereits Dutzende Schwarze getötet. Aber in diesem Fall erhöht der örtliche und zeitliche Zusammenhang mit dem Floyd-Prozess die Aufmerksamkeit.