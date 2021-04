TT-Leitartikel zum Transitstreit: Ursula, Tirols neue beste Freundin

Eine Tirol-Affinität konnte Jean-Claude­ Juncker nicht leugnen. Regelmäßig kehrte der ehemalige EU-Kommissionspräsident als Urlaubsgast beim Stanglwirt in Going ein. Auch das trug zu einem direkteren Draht zwischen Tirol und Brüssel bei. Und so war Juncker auch stets ein Grundverständnis für die Transitproblematik und den Kampf dagegen zu eigen. Dass nun Junckers Nachfolgerin, die Deutsche Ursula von der Leyen, offenkundig nicht nur dieses Grundverständnis übernommen hat, sondern zugleich die bayerischen Querschüsse gegen die Anti-Transit-Politik abzuwehren versucht, muss hierzulande Mut machen. Von der Leyen hat Österreich und Tirol im Transitstreit mit Deutschland zwar noch keinen Elfmeter, aber einen ersten Freistoß aufgelegt.