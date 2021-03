Zwei Testraketen von Nordkorea abgefeuert

Mit den ersten Tests von ballistischen Raketen seit einem Jahr fordert die Atommacht Nordkorea den neuen US-Präsidenten Joe Biden heraus. Das stalinistisch regierte Land feuerte am Donnerstag im Abstand von knapp 20 Minuten im Kreis Hamju zwei Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer ab, wie Südkoreas Militär mitteilte. Die Raketen flogen 450 Kilometer weit, auf einer Flughöhe von bis zu 60 Kilometern, und stürzten dann ins Wasser.

Die Tests erfolgten nur wenige Tage nach dem Start von zwei mutmaßlichen Marschflugkörpern durch Nordkorea. Die Starts am vergangenen Sonntag hatten Südkorea und die USA erst am Mittwoch bestätigt. Im Gegensatz zu ballistischen Raketen unterliegen Lenkflugkörper keinen Sanktionen. Biden hatte deutlich gemacht, dass die USA diesen Test nicht als Provokation einstufen.

Wie sich der Start von ballistischen Raketen - die ersten derartigen Tests seit März 2020 - darauf auswirkt, war zunächst unklar. Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats in Südkorea äußerten nach einer Dringlichkeitssitzung „tiefe Besorgnis“ über den Raketentest des isolierten Nachbarlandes. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga kündigte „ernsten Protest“ an. „Der Start bedroht den Frieden und die Stabilität unseres Landes und der Region. Das war eine klarer Verstoß gegen Resolution den UN-Sicherheitsrats.“

Lawrow sprach sich bei einem Besuch in Seoul dafür aus, den Verhandlungsprozesses für eine Lösung der Probleme auf der geteilten koreanischen Halbinsel bald wieder aufzunehmen. Russland setze sich für Frieden und Stabilität ein. „Das setzt voraus, dass die Seiten auf die Fortsetzung ihres Wettrüstens und auf die Ausweitung militärischer Aktivitäten in allen Formaten verzichten.“ In Moskau werteten mehrere Außenpolitiker den Raketenstart als Signal für die Bereitschaft Nordkoreas an die neue US-Regierung, die eigene Souveränität zu schützen.