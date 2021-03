EU-Bürger kauften im Vorjahr 246 Baulandflächen in Tirol

Innsbruck – Leistbares Wohnen in Tirol hängt maßgeblich mit den Grundstückspreisen zusammen. Aber diese steigen seit Jahren kontinuierlich, weshalb Wohnen für viele Familien im Land beinahe unerschwinglich wird. Dafür gibt es viele Ursachen: Zum einen werden rund 3000 Hektar Bauland gehortet, das verknappt den Grundstücksmarkt und heizt die Preise weiter an. Andererseits schielen Investoren auf unbebaute Grundstücke. Nicht nur in den Gunstlagen. Und viele kommen aus anderen EU-Ländern.