„Bild“-Chefredakteur Reichelt nach Freistellung zurück

„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt (40) kehrt nach einer befristeten Freistellung wegen eines internen Verfahrens zu Machtmissbrauchsvorwürfen wieder zur Boulevardzeitung zurück. „Entgegen der in einigen Medien kolportierten Darstellung gab es keine Vorwürfe und auch im Untersuchungsverfahren keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung“, teilte der deutsche Medienkonzern Axel Springer mit. Zugleich wird in der Redaktionsleitung der Marke „Bild“ umgebaut.

Laut Springer-Angaben wird eine Doppelspitze etabliert. Zudem soll sich die Führungskultur ändern, wurde am Donnerstag in Berlin mitgeteilt.

Eine Compliance-Untersuchung in einer Firma zielt darauf ab zu prüfen, ob das Verhalten regelkonform war und die Richtlinien einer Firma eingehalten worden sind. Das Compliance-Management von Springer bekam bei der Untersuchung, die sich über mehr als vier Wochen erstreckte, Unterstützung von externen Experten. Es trafen in der Zeit verschiedene Hinweise auf mögliches Fehlverhalten Reichelts ein, hieß es weiter.

Der Journalist ist Vorsitzender der „Bild“-Chefredaktionen und trägt die übergeordnete redaktionelle Verantwortung der Bild-Marke mit Deutschlands größter Boulevard-Tageszeitung mit einer Auflage von rund 1,2 Millionen Exemplaren (mit Berliner Boulevardzeitung „B.Z“, viertes Quartal 2020). Der 40-Jährige ist zudem Sprecher der Geschäftsführung für die Bild-Marke, Reichelt arbeitet seit 2002 für den Medienkonzern. Vor allem mit seiner Arbeit als Reporter in Kriegsgebieten wurde Reichelt vielen bekannt.

Im Kern der Untersuchung standen laut Springer die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz. „Entgegen der in einigen Medien kolportierten Darstellung gab es keine Vorwürfe und auch im Untersuchungsverfahren keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung. Julian Reichelt hat die Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen eingeräumt, die oben genannten Vorwürfe jedoch bestritten und dies auch eidesstattlich versichert.“

Vom Konzern hieß es weiter: „Der Vorstand ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht gerechtfertigt wäre, Julian Reichelt aufgrund der in der Untersuchung festgestellten Fehler in der Amts-und Personalführung - die nicht strafrechtlicher Natur sind - von seinem Posten als Chefredakteur abzuberufen. In die Gesamtbewertung sind auch die enormen strategischen und strukturellen Veränderungsprozesse und die journalistische Leistung unter der Führung von Julian Reichelt eingegangen.“