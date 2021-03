Neues Album von Daniil Trifonov: In der Brandung und voller Sehnsucht

Innsbruck – Daniil Trifonov, Ende 20, gilt bereits als einer der großen Pianisten unserer Zeit – bestätigt durch sein neues Album „Silver Age“. Der im russischen Nowgorod geborene, in Moskau und den USA ausgebildete, nun in New York lebende Klaviermagier überträgt damit den Begriff vom „Silbernen Zeitalter“ aus der russischen Literatur auf die Musik von Prokofjew, Skrjabin und Strawinsky.