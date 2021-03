Linie Landeck–Mals: „Schnellbus verdient diesen Namen nicht“

Am Bahnhof Landeck-Zams: Zahlreiche Schüler nutzen den Bus in Richtung Obergricht. Die Öffi-Fahrt Landeck–Mals dauert derzeit zwei Stunden, auf der Strecke liegen 31 Haltestellen.

Das Interesse an einem attraktiven ÖPNV (öffentlichen Personennahverkehr) scheint diesseits und jenseits des Reschen groß zu sein. Doch wer nach dem Landtagsbeschluss eine rasche Realisierung der Buslinie erwartet hat, etwa die Oberländer Initiativgruppe „Pro Reschenbahn“, muss sich in Geduld üben. LHStv. Ingrid Felipe teilte kürzlich mit: „Der tatsächliche Zeitpunkt für den Start hängt wesentlich von der Sicherstellung der Finanzierung in den Ländern und der Wahl der Vergabe ab.“ Wenn die der Finanzierung der Buslinie gesichert ist, müsse man „mit einer Vorlaufzeit von mindestens zwei Jahren bis zur Inbetriebnahme rechnen“.