Politik am Sonntag: Für Impf-Turbo und Comeback-Geflüster

Die politische Situation in Innsbruck geht auch nicht spurlos an der Tiroler Volkspartei vorbei. Dass die ÖVP federführend mitgewirkt hat, mit Markus Lassenberger einen FPÖ-Vizebürgermeister zu wählen, stößt ÖVP-Parteichef LH Günther Platter sauer auf. Er befürchtet beim nächsten Urnengang, der noch vor der Landtagswahl 2023 stattfinden könnte, erneut Ungemach. Was Platter ebenfalls stört: Im ÖVP-Landtagsklub gibt es derzeit keine starke schwarze Stimme aus Innsbruck. Das nährt jetzt Spekulationen, dass vielleicht Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Franz Gruber auf der ÖVP-Landtagsliste ein Comeback feiert.