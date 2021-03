TT-Leitartikel: Unsere (Olympia-)Sieger, euer Doping

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Also sieht Peter Schröcksnadel trotz wiederkehrender Doping-Affären keinen Imageschaden für den Österreichischen Skiverband (ÖSV). Vielmehr brandmarkt der Gerechtigkeitsfanatiker jeden als Nestbeschmutzer, der sein Lebenswerk in ein schlechtes Licht rückt. Realiätsverweigernd wird die Argumentation des scheidenden ÖSV-Bosses immer dann, wenn ÖSV-Athleten bei Olympischen Spielen auffliegen. Wie 2002 in Salt Lake City, wie 2006 in Turin, wie 2014 in Sotschi.