Leitartikel zum ÖFB-Debakel: Vor der EURO drängt die Zeit

Warum ist das ÖFB-Team gegen Dänemark nach einer in der ersten Halbzeit zumindest taktisch disziplinierten Leistung nach der Pause beim 0:4 so auseinandergebrochen? Warum hat sich der Dreifach-Start in die WM-Qualifikation – zuvor 2:2 in Schottland und 3:1-Pflichtsieg gegen die Färöer – derart holprig gestaltet, dass Platz eins in Gruppe F und der direkte Weg zur umstrittenen Winter-WM in Katar 2022 fast schon unmöglich ist?