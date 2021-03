Impfstoff-Nachschub geht auch Tiroler Landärzten zu langsam

Landeck, See – Drei Behälter mit je zehn Impfstoff-Fläschchen – das war die jüngste Lieferung, die beim Sprengelarzt in See, Artur Prem, diese Woche eingetroffen ist. „Ich würde noch viel mehr brauchen“, sagt er. „Aber man weiß ja, dass die EU-weite Verteilung mühsam läuft.“