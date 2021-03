Häuser und Wohnungen in Österreich in fünf Jahren um ein Drittel teurer

Den größten Anstieg der Häuserpreise verzeichnete im vergangenen Jahr Salzburg mit 13 Prozent, gefolgt von Tirol mit 9,9 Prozent. Bei den Wohnungen hingegen verzeichnete Kärnten mit 11,3 Prozent den größten Preisanstieg, gefolgt von Salzburg (+10,4 %). Tirol lag im Bereich zwischen 6 und 8 Prozent. Bei den Landeshauptstädten stiegen die Preise von Wohnungen am stärksten in Salzburg (+13,6 %). In Innsbruck legten die Preise um 3 Prozent zu.

Die Immobilienpreise in Österreich sind im vergangenen Jahr auch im internationalen Vergleich überdurchschnittlich stark gestiegen. Mit dem Plus von 7,8 Prozent lag Österreich deutlich über dem EU-Schnitt von 4,9 Prozent. Im Vergleich mit den sechs EU-Nachbarländern waren die Häuserpreisindexveränderungen nur in Tschechien (+8,2 %) und der Slowakei (+10,4 %) höher. In Deutschland stiegen die Häuserpreise um 7,1 Prozent. Auch Slowenien, Ungarn und Italien wiesen mit 4,4 Prozent, 4,0 Prozent und 2,0 Prozent relativ moderatere Immobilienpreisanstiege auf. (mas, APA)