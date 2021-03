Mord an Journalist Dink in Istanbul: Lebenslange Haftstrafen

Dink war am 19. Jänner 2007 vor dem Redaktionsgebäude der Wochenzeitung „Agos“ in Istanbul auf offener Straße erschossen worden. Als Chefredakteur des Blattes hatte er sich für die Aussöhnung von Türken und Armeniern starkgemacht. Er hatte die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet - für viele in der Türkei ein Tabubruch. So geriet er ins Visier türkischer Nationalisten.