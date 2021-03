Skiflug-Weltmeister Geiger gewinnt 2. Weltcup von Planica

Skiflugweltmeister Karl Geiger hat am Freitag in Planica das zweite dreier Weltcup-Einzelskifliegen im slowenischen WM-Ort 2023 gewonnen. Der Deutsche siegte in einem wegen windbedingter Verzögerungen nur in einem Durchgang entschiedenen Bewerb nach einem 232-Meter-Flug 9,6 Punkte vor dem japanischen Vortagessieger Ryoyu Kobayashi (231) und 12,1 Zähler vor dem Slowenen Bor Pavlovic (227,5). Bester Österreicher wurde der Salzburger Daniel Huber (220) als Neunter (+28,4).