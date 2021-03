Happy Ends mit Kollateralschäden: Marvels vierte Phase auf Disney+

Obwohl ästhetisch ungleich enger an die Vorgaben der Kinofilme gebunden – sprich: reicher an Farben und vordergründiger Action –, stößt „The Falcon and the Winter Soldier“ in dieselbe Richtung: Auch hier geht es vornehmlich um das, was vom „Endgame“ übrig blieb. Überhaupt sind die bisherigen Marvel-Serien Versuche, die Verhältnisse zu erden – und die Konsequenzen der Kinospektakel zu erzählen. Es geht um die Kollateralschäden eines Happy Ends: Was passiert mit einer Welt, deren Bevölkerung von einem Schurken um die Hälfte dezimiert wurde, wenn die Ausgelöschten wieder da sind, also nicht nur ihr Leben zurückkriegen, sondern auch ihre Lebensgrundlage zurückfordern? Wie ist es um die ökonomischen Bedingungen eines Superhelden wie Falcon (Anthony Mackie) bestellt, der zumeist in der zweiten Reihe der Weltenretter stand? Was geschieht, wenn der geläuterte Auftragsmörder Winter Soldier (Sebastian Stan) auf die Familie seiner Opfer trifft? In den ersten zwei Folgen reißt „The Falcon and the Winter Soldier“ diese Themen genauso an wie den Rassismus in der US-Polizei. Diese Probleme lassen sich nicht mit Backpfeifen lösen. Und auch nicht mit harmlosen Gags, in die sich die Protagonisten bisweilen flüchten. Gerade der erdenschwere Ernst hinter den Gags aber macht die Serie sehenswert – und Hoffnung. Nicht nur für „The Falcon and the Winter Soldier“, sondern auch fürs Kino. Aktuell sind sechs neue Marvel-Filme in Produktion – und ein weiteres Dutzend entsteht gerade am Reißbrett.