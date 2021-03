Lkw-Fahrer und Zugführer bei Zusammenstoß in OÖ verletzt

Bei der Kollision eines Klein-Lastwagens mit einem Zug in Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) sind am Samstag in der Früh zwei Personen verletzt worden. Der Lkw war polizeilichen Angaben zufolge auf einem Bahnübergang der Mühlkreisbahnstrecke von einem in Richtung Linz fahrenden Triebwagen der ÖBB erfasst und rund 150 Meter mitgeschleift worden. Der 35-jährige Lkw-Lenker und der 51-jährige Zugführer erlitten bei dem Unfall um 6.10 Uhr in der Ortschaft Mahring Verletzungen.