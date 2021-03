Autounfall in Salzburg forderte drei Todesopfer

Bei einem Verkehrsunfall auf der B156 bei Anthering sind am Freitagabend alle drei Insassen eines Pkw ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert, ein drittes Opfer musste mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der drei Verunfallten feststellen. Keiner der Männer im Alter von 25, 29 und 36 Jahren war angeschnallt, keiner von ihnen war im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung, so die Polizei.

Der Pkw war in Acharting (Flachgau) um 21.50 Uhr aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in einem Straßengraben liegengeblieben. Ein zweites Fahrzeug war nicht beteiligt, Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, so eine Sprecherin auf APA-Anfrage.