Kovan: Mutters letzter Wunsch als Suche nach sich selbst

Innsbruck – Ayse (Meryem Uzerli) kommt gerade noch rechtzeitig aus Deutschland zurück in das heimatliche, abgelegene Bergdorf an der Schwarzmeerküste. Ihre Mutter liegt im Sterben.

Sie habe keine Angst vor dem Tod, beruhigt sie die Tochter am Sterbebett. Doch bevor sie stirbt, gibt sie ihr noch eine Bitte mit auf den Weg: Sie solle sich um ihre geliebten Bienen kümmern. Außerstande, den letzten Wunsch zu missachten, stellt sich die junge Frau ihrer Angst vor Bienen. Das bedeutet auch, sie bleibt am Ort ihrer Kindheit. Aus Deutschland kommt lediglich ein Anruf, der andeutet, dass dort auch nicht alles im Reinen ist.

Hauptdarstellerin Meryem Uzerli überzeugt als selbstbewusste Imkerin, die die Konfrontation mit der Vergangenheit und den Bienen immer unsicherer macht. Sie sucht sich selbst in der türkischen Provinz, ähnlich den Rückkehrern in Fatih Akins großartigem „Auf der anderen Seite“.

„Kovan“ erinnert aber vor allem an „Honeyland”, die Oscar-nominierte Doku über eine mazedonische Imkerin, die Ayses Mutter sein könnte. Das Bienensterben steht auch hier für den Verlust der Natur und die Veränderung. Darauf spielt auch der englische Titel „Keeping the Bees“ an. „Kovan“ ist ein einfacher, stimmungsvoller Festivalfilm, wie er in einem normalen Jahr in Innsbruck beim IFFI oder den Naturfilmtagen zu sehen wäre. Nun bietet Netflix die Chance dazu. (maw)