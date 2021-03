Innsbrucker Raiders siegten zum Play-off-Start souverän

Entscheidend für den späteren Siegesjubel: Die Truppe von Trainer Amir Medinov ließ sich von der Aufholjagd der Gäste nicht verunsichern, setzte zum Gegenschlag an und sorgte für einen letztlich völlig ungefährdeten Heimerfolg. Zum erfolgreichsten Werfer avancierte Rene Grdadolnik mit 32 Punkten. „Die Jungs haben nie lockergelassen. Insgesamt bin ich sehr stolz, dass wir unser erstes Play-off-Spiel in der zweiten Bundesliga gewonnen haben“, bilanzierte der sportliche Leiter Markus Schwab.

Am kommenden Samstag haben Grdadolnik und Co. in Klagenfurt die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Bei einer Niederlage würde die Entscheidung am Ostermontag in Innsbruck fallen. (dale)