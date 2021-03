Nur der Sieg zählt: „Wir sind haushoher Favorit“

So soll es auch heute aussehen: Die ÖFB-Elf steht am zweiten Spieltag der WM-Qualifikation gegen die Färöer Inseln vor einem Pflichtsieg.

Doch Zwerge hin, Zwerge her. Für Österreichs gesammelte Fußball-Elite zählt auch laut Teamchef Franco Foda nur eines: „Wir müssen drei Punkte holen, keine Frage. Wir sind haushoher Favorit.“

Was es heute braucht? „Wir müssen das Tempo hochhalten, Ruhe und Geduld beweisen und dürfen keine Sekunde nachlassen“, fasst der Teamchef seine (erwartbare) Strategie in Worte. Gegen den dichten Abwehr-Beton der Färinger wird es definitiv kreative Geister brauchen. Also jene Akteure, die mit einem schnellen Antritt, einer genialen Idee oder ihrer Qualität im 1-gegen-1 Lücken reißen können.