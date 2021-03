Österreicher lehnen Homosexuellen-Erlass des Vatikan ab

Die Weigerung der katholischen Kirche, homosexuelle Partnerschaften zu segnen, stößt in Österreich auf Ablehnung. Laut einer vom Magazin „profil“ veröffentlichten Umfrage haben 64 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kein Verständnis für das Nein der Glaubenskongregation im Vatikan. Scharfe Kritik kommt vom Wiener Dompfarrer Toni Faber, der homosexuellen Paaren den Segen nicht verweigern will. In Deutschland und Österreich formiert sich auch Protest von Theologen.

Eine an der Universität Münster entworfene Protestnote wurde bereits von 277 Theologie-Professoren und -Professorinnen unterzeichnet, berichtet Kathpress - darunter 46 von Universitäten bzw. Katholisch-Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Angeschlossen haben sich u.a. die Dekane der Fakultäten in Wien, Salzburg, Graz und Linz. Darin wird kritisiert, dass es der vatikanischen Erklärung „an theologischer Tiefe, an hermeneutischem Verständnis sowie an argumentativer Stringenz“ mangle.