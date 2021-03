Deutschland warnt vor impfresistenten Mutationen

Die deutsche Regierung hat vor dem Auftauschen impfresistenter Mutationen in der derzeitigen Corona-Welle gewarnt. „Wir sind in der gefährlichsten Phase der Pandemie“, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun der „Bild am Sonntag“. Sollten die Infektionszahlen parallel zum Impfen rasant steigen, „wächst die Gefahr, dass die nächste Virus-Mutation immun wird gegen den Impfstoff“. Dann „stünden wir wieder mit leeren Händen da“, warnte Braun.