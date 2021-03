Lawinenabgang im Stubaital: Tourengeher musste reanimiert werden

Direkt von der Brennerspitze im Stubaital ist am Sonntag um 14 Uhr eine Lawine abgegangen. Ein Tourengeher wurde verschüttet.

Neustift – Direkt von der Brennerspitze im Stubaital (2877 Meter) ging am Sonntag gegen 14 Uhr eine Lawine ab. Für zwei einheimische Skitourengeher, die sich bei herrlichem Wetter gerade im Bereich des Gipfels befunden hatten, eine dramatische Situation.

Während einer der beiden nämlich unbehelligt am Gipfel stand, wurde dessen Begleiter von der Lawine in die Tiefe mitgerissen. Nachdem der Unverletzte sofort die Leitstelle Tirol informiert hatte, konnte der Verschüttete später aufgrund seines Lawinenairbags von der Bergrettung aus der Lawine befreit werden, musste jedoch sofort reanimiert werden. Die Bergretter wurden laut Leitstelle während des Einsatzes vom Polizeihubschrauber mittels Shuttleflügen zum möglichen Ort der Verschüttung geflogen. Der Hubschrauber Heli 4 brachte indes Lawinenhunde in den Bereich des Lawinenabgangs.