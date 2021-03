20 Verletzte bei Selbstmordanschlag auf Kirche in Indonesien

Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Kirche im muslimisch geprägten Indonesien sind am Sonntag mindestens 20 Menschen verletzt und zwei Angreifer getötet worden. „An der Kathedrale von Makassar gab es einen Selbstmordanschlag“, sagte Sicherheitsminister Mohammad Mahfud in der Hauptstadt Jakarta. „Die zwei (Angreifer) starben“. Zum Zustand der Verletzten gab es zunächst keine näheren Informationen. Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Papst Franziskus rief zum Gebet für die Opfer des Anschlags auf. „Lassen Sie uns für alle Opfer von Gewalt beten, besonders für die Opfer des Anschlags vor der Kathedrale von Makassar in Indonesien heute Morgen“, sagte das Kirchenoberhaupt am Ende des Palmsonntagsgottesdienstes im Petersdom laut Kathpress.

In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, verübten Extremisten in den vergangenen Jahren immer wieder Anschläge auf Kirchen. 2018 starben etwa ein Dutzend Menschen bei einem Selbstmordanschlag auf eine Kirche in Surabaya. Bei dem bisher tödlichsten Anschlag im Oktober 2002 starben auf der Insel Bali 202 Menschen bei einer Explosion vor einer Diskothek im Touristenort Kuta, mehr als 300 wurden verletzt. Traditionell folgt Indonesien einer moderaten Auslegung des Islam, allerdings gewinnen Extremisten an Gefolgschaft.