Mehrere Verletzte bei Brand in indonesischer Ölraffinerie

In der indonesischen Ölraffinerie Balongan in der Provinz West-Java ist Reuters zufolge ein massives Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen sollen dabei verletzt worden sein und etwa 950 Menschen hätten wegen des Brandes evakuiert werden müssen. Die staatliche indonesische Ölgesellschaft Pertamina teilte demnach am Montag mit, dass sie die Raffinerie heruntergefahren habe und versuche, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache des Brandes sei noch unklar.