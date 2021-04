Kein Berg für jedermann: Skitour auf den Granatenkogel

Sölden/Obergurgl – Bei Kogel denkt man eigentlich nicht an eine mächtige Erhebung mit 3304 Metern, wobei es für den Granatenkogel in den Ötztaler Alpen noch eine zweite Höhenangabe gibt – nämlich 3318 Meter. Vielleicht waren sich da zwei nicht ganz einig, könnte man ironischerweise urteilen. Immerhin liegt der pyramidenförmige Felsklotz teils in Nordtirol, teils in Südtirol.