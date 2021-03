Schwaz leistete sich gegen Krems einen Fehlstart

Schwaz – „Zuhause so zu verlieren, das hätten wir uns eigentlich ganz anders vorgestellt“, ärgerte sich Gerald Zeiner. „Wir müssen uns an der Nase nehmen“, meinte Kapitän Alexander Wanitschek. Nach dem Sieg in der Hauptrunde verzeichnete Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Montag in der Bonusrunde der spusu-Liga gegen UHK Krems einen Fehlstart. Die Tiroler mussten sich daheim gegen den Meister und Cupsieger von 2019 mit 27:30 (9:15) geschlagen geben und liefen das gesamte Spiel über einem Rückstand hinterher. Die Knappenstädter mussten wie schon im Cup-Spiel gegen Hard ohne Kreisläufer Balthasar Huber (Hüftprobleme) auskommen.