„Sich erfinden und durchstreichen“: Tiroler Norbert Gstrein erhält Literaturpreis

Gstreins neuer Roman „macht auf eine grandiose Weise im Wechsel von Selbst- und Fremdbeschreibung deutlich, welch ein seltsames Palimpsest die Biographie eines Menschen ist. Er führt zu Filmdrehs nach New Mexiko, auf eine Ranch in Montana, in eine großbürgerliche Wohnung in Innsbruck und hoch in tief verschneite Berge. Nichts stimmt mit Jakob in diesem durch und durch stimmigen Roman“, begründete der Literaturkritiker Hubert Winkels als Mitglied der siebenköpfigen Jury die Wahl. Gstreins Protagonist „Jakob ist eine leere Figur, die sich in immer neuen Erzählungen und Dementis selbst erfindet und zugleich durchstreicht“.