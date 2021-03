Aus guten Phasen muss beim ÖFB-Team noch ein Ganzes werden

Der Name Alaba und wo er eben am besten werken soll, war auch in der Nachbetrachtung des Färöer-Pflichtsiegs wieder ein Thema. Er selbst war am Ende des Arbeitstages gegen die Färöer in Summe zufrieden: „Ich glaube, wenn man sich die 90 Minuten ansieht, dass wir uns sehr viele Chancen herausgearbeitet haben und sehr viele positive Aktionen hatten, speziell in der Offensive, und defensiv auch stabil waren.“ Vor allem Letzteres widerlegten die mutigen Inselkicker im ersten Durchgang, nicht nur, aber vor allem bei ruhenden Bällen. Das wusste auch Hoffenheim-Legionär Christoph Baumgartner, der nach einem weiteren Treffer bei drei Toren in sieben Spielen hält: „Das Dänemark-Match wird ganz, ganz anders.“