Verstappen und die Jagd nach Hamilton: "Wird mich viele graue Haare kosten"

Innsbruck – Zwei außergewöhnliche Typen, ein ungefähr gleichwertiges Arbeitsgerät und Rad-an-Rad-Duelle, bis die Nägel abgekaut sind – ein elektrisierender WM-Kampf ist schnell definiert. Am Sonntagabend bekam man in der Wüste von Bahrain einen Vorgeschmack auf das, was der Königsklasse nun weitere 22 Rennen bevorstehen wird: beste Unterhaltung zwischen dem regierenden König Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) und Red Bulls „Supertalent“ Max Verstappen (NED).