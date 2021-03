Kommt die österreichweite Osterruhe? Bund-Länder-Gipfel in Vorbereitung

Innsbruck – In Niederösterreich, im Burgenland und in Wien gibt es ab Donnerstag einen „Oster"-Lockdown bis 6. April. Die Bundeshauptstadt wird diesen sogar bis 11. April verlängern. Weil die Intensivstationen im Osten an ihre Grenzen stoßen und auch in Westösterreich mit einem verzögerten Effekt auf die Spitäler gerechnet wird, schwappt das erneute "Runterfahren" auf alle Länder über. Nach Ostern ist wieder ein Bund-Länder-Gipfel geplant, dieser könnte nun aber vorgezogen werden.