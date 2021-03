Tiroler Virologin Von Laer rät, den Sommer nicht wieder zu verschlafen

Innsbruck – Virologin Dorothee von Laer fährt gestern gerade mit dem Zug von Wien nach Innsbruck. Am Sonntagabend war sie zu Gast in der ORF-Reihe „Im Zentrum“. Spätestens seit von Laer empfohlen hatte, Tirol zu isolieren, ist sie österreichweit bekannt. Das mit der großräumigen Quarantänisierung will sie so nicht stehen lassen. Auch gestern bleibt von ihrem Fernsehauftritt vor allem übrig, dass sie vor einer weiteren Corona-Welle im Herbst warnt.