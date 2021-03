Österreichs Reifeprüfung am Weg zur WM und zur EURO

Wien – Die bisherigen beiden Quali-Partien hat Dänemark (2:0 in Israel, 8:0 gegen Moldawien) mit einem „Sehr gut“ absolviert, das ÖFB-Team (2:2 in Schottland, 3:1 gegen die Färöer) signalisierte hingegen mit einem „Befriedigend“ noch Luft nach oben. Diese „Reserven“ wird es heute gegen die Nummer zwölf der ­FIFA-Weltrangliste von hinten bis vorne und von links nach rechts auch brauchen, um die Führung in der Gruppe – nur Platz eins ebnet ja den direkten Weg zur WM nach Katar – zu ­übernehmen.