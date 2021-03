Songs von Tom Neuwirth bei neuer Friedrichstadt-Palast-Show

Der Friedrichstadt-Palast in Berlin will nach der Corona-Pause am 7. August seine neue große Revue starten: Sie heißt „Arise“ und verspricht mit einem Budget von elf Millionen Euro eine aufwendige Produktion. Ab August sind erste Vorstellungen der „Grand Show“ geplant, wann die offizielle Premiere ist, ist noch offen, wie die Bühne am Montag mitteilte. „Zwei eigens komponierte und geschriebene Titel“ steuert demnach Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst, bei.