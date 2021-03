Mehr Demos, mehr Teilnehmer, mehr Zwischenfälle in Innsbruck

Innsbruck – Die Innsbrucker Polizisten sind seit Jahresbeginn fast an jedem Wochenende zu Sondereinsätzen eingeteilt. Der Grund: Die Beamten müssen die Demonstrationen begleiten und überwachen, deren Anzahl gegenüber 2020 zugenommen hat. Im Jänner war der Anstieg bei den Kundgebungen noch gering: 27 Demos waren es heuer, 25 im Vorjahr. Im Februar fiel die Zunahme schon deutlicher aus: Musste die Polizei 2020 noch 21 Demos in Innsbruck absichern, so waren es heuer bereits 31.