22-Jähriger wegen Mordversuchs an Familie vor Gericht

Ein 22-Jähriger, der im Juli des Vorjahres im Bezirk Schärding versucht haben soll, seine Ex-Lebensgefährtin und ihre zwei Kinder zu töten, muss sich am Dienstag in Ried wegen Mordversuchs sowie wegen absichtlich schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Motiv der Tat soll Eifersucht nach der Trennung des Paares gewesen sein. Der Mann leidet laut Gutachten an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, gilt aber als zurechnungsfähig.