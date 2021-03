Containerschiff „Ever Given“ im Suezkanal wieder frei

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Riesen-Containerschiff „Ever Given“ ist nach offiziellen Angaben wieder frei. Der Kanalbetreiber SCA teilte am Montag mit, dass der Verkehr in der für die globale Schifffahrt so wichtigen Wasserstraße wieder aufgenommen werde. Ein sogenannter Schiffstracker und das ägyptische Fernsehen zeigten den Frachter in der Mitte des Kanals.