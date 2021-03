1945 Soldaten gerettet - Russischer Orden für Mühlviertlerin

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag die oberösterreichische Bäuerin Maria Langthaler (1888-1975) posthum mit dem Tapferkeitsorden ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihrem Gatten Johann hatte sie in den letzten Kriegsmonaten 1945 zwei aus dem KZ Mauthausen geflohene sowjetische Kriegsgefangene auf ihrem Bauernhof in Winden bei Schwertberg versteckt und ihnen so das Leben gerettet.