Wenn mit dem Frühling die Schwere kommt: Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit

Die Natur blüht auf und trotzdem fühlen sich Geist und Körper müde an. Nicht ungewöhnlich zu dieser Zeit, denn der menschliche Organismus braucht Zeit, sich umzugewöhnen.

Innsbruck – Was für ein Wechsel: Vor eineinhalb Wochen herrschten mit tieferen Minus­temperaturen noch winterliche Verhältnisse. Vorgestern, am 30. März, verzeichneten Messstationen mancherorts in Österreich schon 25 Grad Celsius, und damit einen meteorologischen Sommertag.