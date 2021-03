Nachhaltigkeitsexpertin Nunu Kaller: „Den Zeigefinger mag ich nicht“

Nunu Kaller: Damals wollte ich es mir und anderen einfach beweisen, dass ich es ein Jahr lang ohne Kleiderkauf aushalten kann. Das Thema hat mich dann gefesselt. Es hat so viele Facetten: Wir leben in einem System, das auf Kaufkraft basiert. Wir identifizieren uns mit Konsum, wir geben damit an. Konsum hat so viele Auswirkungen, sowohl sozial als auch ökologisch. Man kommt von einem Aspekt zum nächsten. Ich war streckenweise total überfordert und dachte, ich kann’s gar nicht richtig machen. Wir können aber nicht nicht konsumieren. Selbstversorgung ist in der Theorie zwar machbar, aber sie hat keine ­Massentauglichkeit. Den Kapitalismus können wir nicht von heute auf morgen aufheben. Deswegen brauchen wir massentaugliche Lösungen innerhalb des Systems und es muss schnell gehen. Stichwort: Klimawandel.