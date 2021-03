45 Tote durch Massenpanik bei Trauerfeier in Tansania

Bei einer Massenpanik während der Trauerfeier für Tansanias verstorbenen Präsidenten John Magufuli am 21. März sind nach neuen Angaben der Polizei 45 Menschen getötet worden. An der Zeremonie in einem Stadion in Daressalam hätten „zahlreiche Menschen“ teilnehmen wollen, sagte der Polizeichef der früheren Hauptstadt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Einige „ungeduldige“ Menschen hätten versucht, sich den Weg in das Stadion zu bahnen und so die Massenpanik ausgelöst.