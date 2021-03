Pflege als zweites Standbein für Bauernhöfe bewährt sich

Wien – Rund zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung leben am Land. Zugleich ist der ländliche Raum am stärksten von der Abwanderung junger Menschen betroffen. Denn obwohl die Alten- und Kinderbetreuung in Österreich in den vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut wurde, gibt es am Land in diesen Bereichen teils noch Lücken. Als Projekt der ländlichen Entwicklung gibt es seit sechs Jahren das “Green Care“-Programm des Landwirtschaftsministeriums und der Landwirtschaftskammern. Damit sollen unter anderem Sozial-Angebote am Land ausgeweitet werden, neue Einkommensmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe sowie Wertschöpfung und Arbeitsplätze geschaffen werden.