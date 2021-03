Chat-Protokolle: Kanzler Kurz „mit Vollgas“ gegen die Kirche

Im Vorfeld des Treffens mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, wies Kurz Schmid an, das Tempo zu erhöhen: „Ja super. Bitte Vollgas geben.“ Das machte Schmid dann auch – und berichtete Kurz via WhatsApp, wie das Treffen mit Schipka verlaufen war. „Also Schipka war fertig! (...) Er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig. Er bot mir Schnaps an, den ich in der Fastenzeit ablehnte, weil Fastenzeit. Waren aber freundlich und sachlich.“